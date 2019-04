Salve! Mia figlia desidera fare la tesina di terza media sui Queen. Italiano, Pirandello con The great pretender. Musica,il rock e Bohemian rapsody. Geografia,immigrazione. Storia,persecuzioni di Hitler anche ai gay.Tecnologia, la digitalizzazione. Religione, confronto fra cattolicesimo e religione zoroastriana. Inglese e spagnolo la canzone Barcelona per confrontare le due lingue o parlare delle culture di Barcellona e Londra? Arte,Picasso data la canzone Innuendo. Educazione fisica, l'apparato respiratorio per la voce di Mercury.Scienze, l'AIDS. Dovrà parlare per ogni argomento, prima di Mercury? Ad esempio in italiano dovrà prima analizzare la canzone the great pretender e poi collegarsi ad un nessuno e centomila di Pirandello? Grazie