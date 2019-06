Buongiorno ragazzi, avrei bisogno di un riassunto brevissimo del concerto di woodstock e jimi hendrix,(max 10 righe) per la mia tesina . Cercate di non mandarmi i link, perché gli ho già visti tutti. Cercate di creare un collegamento tra Jimi e woodstock. Non inserite troppe informazioni inutili, tipo= morte, nascita. Vi ripeto che è per una tesina, quindi giusto un accenno. Grazie in anticipo