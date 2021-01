Salve a tutti. È uscita la mia pagella finale di terza media.

Ho avuto un problema triste per me. In una materia dovevo avere 9 secondo la mia prof, ma ho avuto un 7, così ho chiesto la motivazione alla mia prof e mi ha detto che ci sarà stato un errore di trascrizione. Dicono che sia la pagella definitiva, io non voglio restarmene con le mani in mano, se mi merito un voto alto non posso essere penalizzato da un errore di trascrizione che mi ha rovinato la mia media.

Perdonate il mio poema, ma non so cosa fare. Datemi dei consigli.