devo fare la tesina sulla seconda guerra mondiale e non so come iniziare

Secondo me devi innanzitutto scrivere ciò che sai già di ogni argomento, se i diversi collegamenti sono stati già trattati a scuola. Se vuoi puoi anche approfondire, ma ti sconsiglio di portare tanto materiale, il colloquio dura tra i 10 e i 20 minuti, non potranno chiederti molto, quindi non vale la pena studiare così tanto. Puoi anche inserire un'introduzione in cui spieghi perché hai scelto questo argomento, come hai strutturato la tesina e quanto è stata importante la seconda guerra mondiale nella storia del Novecento, facendo riferimento alla guerra fredda e allo stato di Israele. Comunque sia non è obbligatorio scriverla, ti consiglio di iniziare con i collegamenti, che sono decisamente più importanti per una tesina di terza media. Se ti rimarrà del tempo potrai pensare anche all'introduzione, se pensi che possa dare un tocco in più al tuo lavoro.

Un'ultima cosa, non dimenticare di inserire delle immagini e di impaginare bene il tutto.

https://www.skuola.net/esame-maturita-2012/tesina-impaginazione.html

L'anno scorso ho seguito i consigli scritti in quell'articolo per la grafica della mia tesina e il prof di tecnica mi ha detto: "Ah però! L'hai impaginata bene!"

E non dimenticare di dare un titolo originale:

https://www.skuola.net/esame-maturita-2012/titolo-tesina.html

Spero di esserti stata utile! Ciao!