Ciao a tutti,

io quest'anno avrò l'esame di terza media e ho preparato una tesina sulla mafia, lho collegata con (quasi) tutte le materia, ma non trovo niente per musica.

Questi sono i miei collegamenti:

ITALIANO: Leonado Sciascia, Il Giorno della Civetta

STORIA: Mafia, Nascita e diffusione in America

ARTE: Emanuele Modca, il Pittore della Tenda

SCIENZE: La droga e gli effetti di essa sul corpo umano

SCIENZE MOTORIE: Il doping

TECNOLOGIA: L'edilizia abusiva

GEOGRAFIA: La Colombia e "La strada della Droga"

Se poteste aiutarmi per trovare qualcosa da collegare in musica ne sarei grato.

Grazie mille...