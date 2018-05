collegamento spagnolo tesina guerra fredda

ciao.

mi servirebbe un collegamento per spagnolo per una tesina di 3 media sulla guerra fredda, vista dal punto di vista della sfida tra le 2 super potenze.

i collegamenti attuali per le altre materie sono:

- storia: guerra fredda, analisi politico-storica

- scienza: la sfida delle tecnologie, conquista della Luna ed analisi fisica del satellite

- tecnica: energia solare e pannelli fotovoltaici (correlati ai propulsori delle sonde)

- geografia: stati uniti (le città)

- musica: il jazz

- letteratura: la sfida a livello culturale, con la propaganda proamerica (James Bond) e Fredric Brown contro ogni forma di guerra

- inglese: George Orwell

- arte: la sfida nell'arte, con la pop art e andy worhol e picasso

- SPAGNOLO ?!?!?!?

- ed. fisica: la sfida attraverso le olimpiadi e il doping

l'unico collegamento attuale che mi viene è quello di dire picasso in spagnolo, solo che mi sembra un pò banale!!!

voi, che mi dite?!?

ciao

Sara