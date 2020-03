COLLEGAMENTO GANDHI PER GLI ESAMI DI TERZA MEDIA...

CIAO a tutti mi potete aiutare a trovare il collegamento questo è il programma che vorrei portare ma mi manca arte e musica non so proprio come collegare queste due materie :

ITALIANO : EUGENIO MONTALE

STORIA : DECOLONIZZAZIONE DELL INDIA E GANDHI

INGLESE : GANDHI

GEOGRAFIA : INDIA

SCIENZE FORMAZIONE DELL HIMALAYA

TECNICA: CENTRALE IDROELETTRICHE

MUSICA ?

ARTE ?