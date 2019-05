Collegamento con scienze per l'esame (1a guerra mondiale)

Ciao! Quest'anno ho gli esami di 3a media e ho tutti i collegamenti tranne scienze, ho provato a parlare con la mia prof ma non ha voluto aiutarmi (anche se aveva detto che l'avrebbe fatto). In ogni caso, io porto la 1a guerra mondiale specificamente ciò che avviene nella città di Fiume e quindi mi collego con D'Annunzio in italiano e ho fatto una ricerca su Fiume per geografia. Se potete, potreste anche dirmi il perché del collegamento con scienze? Ho letto in giro che alcuni parlavano della terra ma non capisco perché. Aiuto, per favore? Grazie.