salve a tutti, a breve dovrò consegnare la mia tesina ma sono ancora molto indecisa su come collegare alcune materie.come argomento ho deciso di portare Napoleone Bonaparte ma non so come collegarlo a tecnologia, geografia e su spagnolo sono incerta...ARTE: Le opere su napoleoneSCIENZE: Lo spazio e le nuove scoperteTECNICA: Energia eolica ????STORIA: L’Europa nel periodo napoleonicoMUSICA: Beethoven (l’eroica terza sinfonia)INGLESE: Horatio NelsonGOGRAFIA: ???SPAGNOLO: Afrancesado???ITALIANO: Manzoni e il 5 maggio Per geografia avevo pensato alla Francia ma è il programma dell'anno scorso e non la posso mettere.grazie