COLLEGAMENTI DI SPAGNOLO CON LA VITA E LA MORTE (NON SO CHE METTERE)

come argomento di tesina ho deciso di portare la vita e la morte i collegamenti sono questi (vorrei un consiglio per quanto riguarda inglese e spagnolo italiano : “dei sepolcri” di foscoloscienze: la nascita e la morte di una stellatecnologia: l’ energia nucleare educazione fisica : kobe bryantmusica: “tosca butterfly” di puccinireligione: i musulmani e la loro visione di vita e morte storia : l’ evoluzione della medicina (consigliato dalla prof) geografia : gli indicatori demograficiarte: “morte e vita” di klimtinglese: ? avevo pensato a Eliot and the wast land ma non sono sicuraspagnolo:?