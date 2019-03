Collegamenti Australia tesine terza media?

ARTE: vedi se trovi qualcosa di utile qui sotto la voce artisti australiani famosi http://www.australia.com/it/about/culture-history/famous-australians.aspx oppure parli di Gauguin che amava l'australia

TECNICA: fonti energetiche maggiormente utilizzate

FRANCESE: dato che non è facile trovare un argomento che si colleghi direttamente, potresti fare un breve testo in cui parli in generale dell'australia oppure parli di un argomento particolare (es: fauna e flora) e poi lo traduci in francese oppure parli del colonialismo francese.

ITALIANO: non saprei proprio cosa collegare; magari prova a chiedere al tuo prof. di solito sono propensi a dare una mano in questi casi.