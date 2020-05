Quest'anno ho l' esame di terza media, e a causa della situazione è anche cambiata la modalità di come fare. Le prof mi hanno chiesto di creare un lavoro personalizzato (per esempio utilizzando l' hoverbord)sull' equilibrio ,però non so come collegarmi alle altre materie(l'importante è che sia originale e bastano 3/4 materie e almeno una lingua). Grazie