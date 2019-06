Salve,mercoledi avrò l'esame orale. Ho deciso di portare la tesina sul sogno con i seguenti collegamenti:

Italiano-leopardi "il sogno"

Storia- un grande interesse per la mente (nascita della psicologia e psicologia delle masse)

Geografia- Stati Uniti

Scienze- La memoria

Inglese- martin luther king- I have a dream

Musica- Chopin

Tecnologia-collettori solari e centrale fotovoltaica

Arte- pittura visionaria e surrealismo

Francese- sinceramente non lo so

Ed. Fisica- Le olimpiadi

Il punto é che non riesco a capire da quale materia devo partire e come continuare. Mi date una mano,please?