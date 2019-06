AIUTI PER TESINA DI TERZA MEDIA ( ARGOMENTO: CALCIO)

Ciao a tutti, per l'esame di terza media dovrei fare la tesina sul calcio, ma non so' proprio come partire, aiutatemi!! Devo collegare diverse materie come fisica ( qualcosa che centri con il pallone. ecc.), geografia ( magari il luogo dove è nato), poi qualsiasi altra materia ( musica, poesia, italiano, spagnolo, educazione fisica, arte ecc.). GRAZIE!