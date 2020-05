Ciao ragazzi, sto facendo un vero o falso di economia sul sistema liberista. Ci sono però quattro affermazioni che non sto riuscendo a fare. Ossia: 1) Imprese ed operai hanno gli stessi obiettivi. Teoricamente entrambi hanno l'obiettivo di sopravvivere, no? Solo che l'impresa ha anche l'obiettivo di sfruttare il proletario per il suo arricchimento. 2) Adam Smith propone la teoria della mano invisibile. Era sua la teoria, no? 3) Spetta solo alle imprese decidere il prezzo dei beni . 4) Le regole sono dettate dal mercato. Grazie a chi mi aiuterà!