Esercizio A La società Tancredi Spa effettua tra le altre le seguenti operazioni: 12/01 acquista un macchinario per 90.000 € + iva 22%. La fattura viene regolata con bonifico bancario 15/1 riceve la fattura per l’istallazione e il collaudo del macchinario per € 2.500 + Iva 22% 1/7 termina la costruzione in economia di un impianto, iniziata nel mese di marzo, per i quali sostiene costi per 45.000 € 1/8 stipula un contratto di leasing che prevede: maxi canone iniziale 25.000 da pagarsi subito, n. 5 canoni bimestrali a partire dal 1/10 di 10.000 + iva, prezzo di riscatto alla scadenza € 4.000 15/9 riceve la fattura per la riparazione di un macchinario per € 900 + Iva 15/10 riceve la fattura per lavori di ristrutturazione di un fabbricato per € 24.000 +iva . 28/10 subisce il furto di un autocarro acquistato alcuni anni prima a € 32.000 e ammortizzato per il 60%.( coefficiente di ammortamento 20%) 1/11 cede alla Autocar in automezzo del costo storico di 45.000 già ammortizzato per il 75 %, per il quale emette fattura di vendita per € 5.800 +iva. Coefficiente di ammortamento 20%. Presentare Le scritture in PD con i relativi calcoli