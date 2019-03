Ciao a tutti, vorrei che mi aiutaste a verificare che la risoluzione di questo problema in 3 quesiti sia giusta, i miei compagni dicono che il punto 1 e 3 sono uguali ma mi sembra strano.

Data una curva di mercato lineare P=300-2Q ed assumendo che i costi per le imprese siano nulli, calcolare quantità e prezzo di equilibrio:

I)in un mercato in concorrenza perfetta:

CT=MC=AC=0.

Se è un punto di equilibrio allora MC=AC=P,

300-2Q=0 quindi Q=150, P=0

II)in un mercato monopolistico:

CT=MC=0

MR=MC

RT=300Q-2Q^2

MR=300-4Q

300-4Q=0

4Q=300, Q=75

III)in un duopolio di carnot:

P=300-2Q1-2Q2

PX=RT1

RT1=(300-2Q1-2Q2)Q1

RT2=(300-2Q1-2Q2)Q2

CM=0

Sistema tra:

-RM1=300-4Q1-2Q2

-RM2=300-2Q1-4Q2

-CM=0

Q1=50 Q2=50 Q=100 P=100