aiuto, mi si è posto questo problema, ma se io ho un valore di un ogetto che è di 75 euro ossia (il prezzo a cui lo ho comprato), e lo voglio mettere in vendita in modo da guadagnare il 30%, ma poi quando effettuo la transazione sul prezzo finale di vendita, mi viene scalato un 5% e dopo un ULTERIORE 10% (dal prezzo totale a cui lo ho messo IO in vendita) avendo solo 75 che è il valore del prodotto, a che prezzo dovrei mettere in vendita, il prodotto per guadagnarci il 30%?



Aggiunto 1 minuto più tardi:



mi sto scervellando da 5 ore però vi giuro che non ho capito



Aggiunto 3 minuti più tardi:



in teoria il risultato dovrebbe essere 114,03509 però come ci arrivo?