Ciao a tutti!

Io devo fare l'analisi di bilancio di un gruppo ma ho un dubbio:

Per calcolare l'indice di indipendenza finanziaria (=PN/tot. fonti) devo prendere i dati dal bilancio separato o dal bilancio consolidato??

So che vi sono indici specifici del bilancio consolidato che sono la leva azionaria e la redditività globale e quindi per questi dovrò usare i dati presi dal bilancio consolidato ma per tutti gli altri indici (indipendenza finanziaria, solidità del capitale sociale, ROI, i margini.......)da dove devo prendere i dati??