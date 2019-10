Buongiorno. Sono una laureanda in Economia Aziendale. Sto scrivendo la tesi sulla Cessione indiretta di rami d'azienda, con l'obiettivo di evidenziare il vantaggio fiscale relativo all'imposta di registro, derivante dall'operazione quando viene utilizzata in sostituzione della cessione diretta. Mi ritrovo a dover fare un esempio applicativo inventato in cui confronto l'applicazione della suddetta prestazione patrimoniale nelle due diverse operazioni per far emergere la diversa imposizione fiscale. Ho però trovato difficoltà nel capire come si applica l'imoosta di registro nella cessione d'azienda comprensiva di immobili (gravati da un mutuo). Non so se gentilmente voi potreste aiutarmi nel capire le aliquote da applicare e il procedimento da seguire.Grazie in anticipo.saluti