ANALISI DEI PERSONAGGI

Lucia

La protagonista femminile del romanzo è una figura di giovane donna, le cui

caratteristiche, fisiche e morali, sono tra le meno appariscenti che ci sia dato

attribuire ad un soggetto umano e ad un personaggio di un romanzo

Ruolo

Lucia è una ragazza umile, una ragazza del popolo, alla quale la modesta origine

non impedisce di racchiudere nell’anima una nobiltà di sentimenti e di ideali da

fare invidia a persone di più alta nascita e cultura.

Caratterizzazione

sociale

Il Manzoni ci presenta Lucia in modo diretto, fornendoci la sua descrizione fisica,

in abito da sposa, nel cap.II. Dice: «Lucia usciva in quel momento tutta attillata

dalle mani della madre. Le amiche si rubavano la sposa, e le facevan forza perché

si lasciasse vedere; e lei s’andava schermendo, con quella modestia un po’

guerriera delle contadine, facendosi scudo alla faccia col gomito, chinandola sul

busto, e aggrottando i lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca s’apriva al

sorriso. I neri e giovanili capelli, spartiti sopra la fronte, con una bianca e sottile

dirizzatura, si ravvolgevan, dietro il capo, in cerchi moltiplici di trecce,

trapassate da lunghi spilli d’argento, che si dividevano all’intorno, quasi a guisa

de’raggi d’un’aureola, come ancora usano le contadine del Milanese. Intorno al

collo aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d'oro a filigrana: portava un

bel busto di broccato a fiori, con le maniche separate e allacciate da bei nastri:

una corta gonnella di filaticcio di seta, a pieghe fitte e minute, due calze

vermiglie, due pianelle, di seta anch’esse, a ricami. Oltre a questo, ch’era

l’ornamento particolare del giorno delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano

d’una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si

dipingevan sul viso: una gioia temperata da un turbamento leggiero, quel placido

acoramento che si mostra quand’in quando sul volto delle spose, e, senza

scompor la bellezza, le dà un carattere particolare…»

Presentazione

&

descrizione fisica

Il ritratto della sposa è in ogni particolare stupendo, specialmente dove la vediamo

schermirsi con quella modestia un po’ guerriera delle contadine, modestia che la

contraddistingue e che è confermata in molti punti del romanzo.

La caratteristica principale di Lucia è la fede: una fede intrinseca, basata sul

principio della Provvidenza, che aiuta coloro che fanno il bene. In Lucia c’è uno

spontaneo rifiuto della violenza, un abbandono fiducioso, totale alla volontà di

Dio. Proprio per questo, Lucia è vista di solito come un personaggio statico, che

non subisce trasformazioni nel corso della vicenda, perché “non ha bisogno di

imparare nulla”.

Ritratto psicologico

Nonostante subisca soprusi in tutta la vicenda del romanzo, non è passiva Lucia,

che si oppone con tanta forza e decisione a tutto ciò che la sua coscienza non può

tollerare; piuttosto è attiva in una sola direzione, quella del bene, e le sue armi

sono la fede, la preghiera, la speranza.

Lucia è un individuo: anche lei ha un processo di formazione. Ha inizialmente dei

limiti, che deve superare grazie all’esperienza. Lucia, all’aprirsi del racconto,

appare prigioniera di una visione ingenuamente idillica della vita: manca quella

consapevolezza del male che è necessaria per capire la vera natura della realtà

umana, per cogliere il senso religioso stesso della presenza del negativo nel

mondo.