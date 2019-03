Salve, qualcuno sa dirmi come risolvere l'esercizio?



Possedete un oleodotto che genera £400,000 cash flow all’anno. I costi di costruzione

dell’odeodotto sono £2,000,000, e sono tutti pagati all’inizio. Il volume degli affari cresce di

1% all’anno. Il tasso di sconto e’ 10%

a. quale e’ il valore attuale dell’oleodotto nell’ipotesi che il cash flow duri per sempre? Quale e’

il valore attuale netto? Si discutano le risposte.

b. come cambia la vostra risposta se il cash flow cresce dello 1%? E che succede se cresce al

3%? Cosa succese se il rischio che il flusso si interrompa è del 2%? Si discutano la risposta.

c. a quale tasso di sconto non e’conveniente utilizzare l’oleodotto? Come cambia la vostra

risposta se il cash flow cresce dello 0.5%? E che succede se cresce al 2%? Si discuta la

risposta.

d. Come cambiano la vostra risposte se l’oleodotto dura 20 anni e il cash flow e’ costante?