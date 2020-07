Avrei bisogno di un aiuto con i collegamenti di una tesina per esami di idoneità per passare al quinto anno.Di italiano ho deciso di portare manzoni e i promessi sposi . Quindi vorrei sapere come collegare le altre materie(storia, diritto, economia politica , ecc).Sono iscritta ad una scuola privata, settore Amministrazione Finanza e Marketing Vi ringrazio in anticipo