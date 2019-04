Non riesco a risolvere questo problema :

un negozio di vendita di materiale elettronico vende un tablet a 270 euro conseguendo un utile pari al 25% del costo di acquisto del tablet stesso. Determina a quale prezzo dovrebbe essere venduto il tablet se si intendesse realizzare un utile pari al 35% del ricavo

Sul libro il risultato è 415.38 ma a me viene un risultato totalmente diverso qualcuno sa spiegarmi come si fa?

Grazie in anticipo