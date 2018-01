Ciao a tutti,

gentilmente potreste aiutarmi a risolvere questo esercizio:

La GAMMA S.p.A., piccola impresa industriale operante nel settore dell’oggettistica per la casa, presenta nel

corso dell’esercizio N un ROI del 4% a fronte di investimenti operativi (KO) di euro 2.000.000,00 e di un fatturato

(V) di euro 2.400.000,00.

Alla fine dell’esercizio N+1, il ROI dell’impresa è passato a circa il 6% a fronte di investimenti operativi (KO) dieuro 2.400.000,00 e di un fatturato (V) di euro 3.000.000,00.

Si proceda a:

A) calcolare i fattori di scomposizione del ROI per i due esercizi considerati



Io so che la formula per calcolare il ROI per fattori è data da: ROS x Indice di rotazione del capitale investito

ROS = Reddito operativo(Ro)/Ricavi di vendita(V)

Indice di rotazione del capitale investito= Ricavi di vendita(V)/capitale investito(Ko)

Quindi applicando la formula l'indice di rotazione per l'anno n viene 1,2 per l'anno n+1 viene 1,25.

Come faccio a calcolare il ROS se non ho il reddito operativo??