La struttura di un gruppo è quella riportata nella foto.

La società H, operante nel settore delle telecomunicazioni, ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Quali società devono essere inserite nel

bilancio consolidato di H con il consolidamento integrale? Quali con il consolidamento sintetico o proporzionale? Quali società possono o devono

essere escluse dall’area di consolidamento in senso stretto? Eventuali ipotesi devono essere chiaramente esplicitate.

Io ho risposto in questo modo:

A società collegata - no consolid. in senso stretto - m.sintetico

B altra impresa - non consolid. in senso stretto - m. del costo

C

D controllata - si consolid. in senso stretto - m. integrale

E

F

G controllata - si consolid. in senso stretto - m. integrale

L nessun legame con il gruppo - no

M



Non sono riuscita a dare una risposta per le soc. C, E, F, M mi aiutereste?

