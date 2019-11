Qualcuno mi riesce a spiegare cosa stanno ad indicare e soprattutto come interpretare gli indici di bilancio (ROI/ROA/ROS/ROE/INDICE LIQUIDITÀ/ ROTAZIONE RIMANENZE/INDICE DI INDEBITAMENTO...)? Se li metto in relazione con quelli del periodo precedente, a quali devo far riferimento per capire se l’azienda sta procedendo correttamente, se è corretta la nuova politica adottata...?