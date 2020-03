VORREI CAMBIARE SCUOLA SUPERIORE, SONO AL 4 ANNO DI UN PROFESSIONALE E VORREI ANDARE A FARE UN TECNICO...

Buongiorno, sono uno studente di 4 superiore di una scuola alberghiera, è una scuola professionale. Mi sono reso conto da un anno, quindi due mesi dopo che ho iniziato la terza che questa scuola non mi piace, sia perché la gestione in generale che il lavoro che ho scelto di fare. Non mi trovo bene con i compagni e soprattutto con i professori . Ho voti discreti, che vanno dal 5 solo di italiano per fortuna, fino al 9/10. Non trovo più la voglia di studiare e di impegnarmi perché è una scuola che non mi piace. In terza media mia madre mi aveva consigliato di andare a un tecnico e di studiare economia, cosa che vorrei studiare adesso. gli indirizzi che ho scelto sono AMMINISTRAZIONE E MARKETING e RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING. Nella mia attuale scuola studio economia e ho studiato materie che ci sono nella scuola che vorrei fare. Ho una base di preparazione discreta nelle materie della nuova scuola, mi sono sempre piaciute. Per esempio ci sono Economia , Fisica, Chimica, Biologia. Sono materie che ho studiato all' alberghiero . So che è tardi per cambiare scuola, però non riesco a impegnarmi e i miei voti si stanno abbassando.