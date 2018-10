Quando ero alle medie, nella mia scuola c'erano tre sezioni, la mia (sezione A)faceva 4 ore pomeridiane IN PIù delle altre. Arrivati in terza media cosi vogliosi, ovviamente, di fare la gita più attesa fino ad allora, ci dicono che noi non l'avremmo fatta, mentre le altre due sezioni si. non avevamo "gente pestifera" in classe, anzi facendo quelle ore aggiuntive oltre ad aver legato di più come classe, eravamo più propensi allo studio. il movente che ci diedero fu che la nostra coordinatrice di classe non voleva prendersi la responsabilità di portarci.

vi sembra giusto? saremmo potuti andare con i prof delle altre classi!