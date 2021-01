Ciao a tutti, ho 25 anni e mi trovo all'ultimo anno del serale.Frequento l'istituto tecnico agrario ma mi rendo conto tardi che non fa proprio per me.In realtà il mio sogno era fare l'artistico, ma qui il serale non lo fanno.L'Agrario la trovavo una scuola bella, interessante.Invece per me adesso è una scuola difficile e penso che uno debba esserne veramente appassionato di ciò che riguarda l'agricoltura.Sono abbastanza abbattuto.Spesso mi sento non all'altezza e non abbastanza intelligente nel capire queste materie, in particolare di estimo rurale etc...Ed anche troppe cose da dover ricordare per ogni materia.Mi sento veramente indietro perché in tutti questi mesi, da quando la scuola è iniziata, non ho ancora trovato la forza di studiare e sono in ansia se penso già all' esame Dovrò fare tanto in poco tempo per stare al passo con gli altri.Ogni giorno, già di mattina, lo vivo con malessere al solo pensiero delle videolezioni.Soprattutto durante le videolezioni non riesco a concentrarmi, seguire, imparare e capire quasi nulla.A causa proprio del panico per le materie e alcuni professori che sono severi , mi chiedono se sto seguendo e a volte dopo mi fanno domande.Si studiano materie ostiche che non ho mai amato e mai mi sono entrate nella testa sin dal primo anno, come l'estimo rurale, biotecnologie e produzione vegetali.Le videolezioni le vivo con ansia e malessere, in particolare quando c'è il professore di estimo che mi interpella e io non sono per niente in grado di rispondere.Mi vergogno molto a fare la figura di quello che non sa e non capisce le cose.Non so come fare e a farmele piacere queste materie.Volevo domandarvi se al quinto superiore del serale possono bocciare.