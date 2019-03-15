伪造美国学历+假冒UGA文凭/乔治亚大学毕业证成绩单q+薇信860155399美国买毕业证|国外假文凭找工作|假文凭购买,买毕业证|假毕业证能查出来吗,购买国外大学假文凭假学历|海外大学原版制作文凭成绩单。

【联系学历咨询顾问Steven】QQ/微信860155399制作毕业证书，购买成绩单，购买假文凭，购买假学位证，制造假国外大学文凭、肆业证、毕业公证、毕业证明书、结业证、录取通知书、Offer、在读证明、雅思托福成绩单、假文凭、假毕业证、网上存档永久可查！

★本公司一直专注于为英国、加拿大、美国、新西兰、澳洲、法国、德国、爱尔兰、意大利等国家各高校留学生办理教育部学历学位认证和留学回国人员证明，在认证业务上开创了良好的市场势头，一直占据了领先的地位，成为无数留学回国人员办理学历学位认证的首选。公司主要业务涉及：国（境）外学历学位认证咨询，留学归国人员证明办理咨询。基于国内鼓励留学生回国就业、创业的政策，以及大批留学生归国立业之大优势。本公司一直朝着智力密集型的方向转型，建立了一个专业化的由归国留学生组成的专业顾问团队为中心，公司核心部分包括：咨询服务部门、营销部门、运作部、顾问团队共同协作的服务体系。

★业务选择办理准则★

一、工作未确定，回国需先给父母、亲戚朋友看下文凭的情况，办理一份就读学校的毕业证文凭即可

二、回国进私企、外企、自己做生意的情况，这些单位是不查询毕业证真伪的，而且国内没有渠道去查询国外文凭的真假，也不需要提供真实教育部认证。鉴于此，办理一份毕业证即可

三、进国企，银行，事业单位，考公务员等等，这些单位是必需要提供真实教育部认证的，办理教育部认证所需资料众多且烦琐，所有材料您都必须提供原件，我们凭借丰富的经验，快捷的绿色通道帮您快速整合材料，让您少走弯路。

★关于教育部学历认证的小知识：

国外学历学位认证，作为留学生回国后就业、落户、升学必须提交的证明材料，国家虽然没有明文的规定，留学生回国后必须办理，属于自愿行为，不强制要求。但是根据国家部委和国务院学位办的相关规定：留服认证是留学生回国报考公务员，进入国家机关、事业单位，高等教育考试，大型外企等入职时必须提供的国外文凭的证明材料，不仅关系着留学生回国后的就业，更是影响着落户、升学，甚至留学生往后申请海外高层次人才科研启动基金的有力凭据。

国外学历学位认证的办理并不难，只要按照要求准备材料，一次性提交材料，很容易通过认证，只是因为认证的时间比较长，所以建议留学生回国后，就应立即着手办理国外学历学位认证。

但是也有一些马虎的童鞋，不小心将认证材料遗失，导致认证受阻。在办理国外学历学位认证时，最好一次性提交材料，以免延误认证时间，如果认证材料遗失，应该如何办理国外学历学位认证呢

如果成绩单遗失，需联系学校补办，办理学国外学历学位认证必须有正式完整的成绩单，如无正式完整成绩单，不能办理。

如果所获学位证书遗失，需联系学校补办，或开具相关证明在该学校学习，并顺利毕业的证明信，如不能出具，不能办理。

如果护照遗失，申请者需提供：申请者亲笔签名的无法提交留学期间护照的情况说明新护照首页或户籍簿。

提醒：

留学生补办留学期间护照有一定的时间限制，根据留服认证的相关规定，护照的补办必须在毕业一年内办理，逾期将不予补办。

再次，慎重提醒各位广大留学生，一定要妥善保管留学期间的一切材料，因为其中任何一样都有可能关系到您回国后的学历认证。如果有遗失的情况自己实在处理不了的，我公司可代为办理！

如果您处于一下几种情况：

1：留学期间由于种种原因没有毕业，无法获得加拿大大学毕业证书。

2：留学生取得学历的学校不被国家教育部认可，因此取得的学历学位也不会被认可。

3：留学生提供的认证材料不真实，不完整（缺少Study Permit和出入境Visa）

4：留学生在加拿大的学习居留时间不符合标准

5：留学生前置学历存在问题，不被教育部认可

6：留学生存在转学分的情况，转学分不被认可。

如果您处于以上几种情况，自己贸然去申请认证,您必然不会被通过，甚至连递交材料都无法完成，教育部留服不会受理。更有甚者，因为您提供假的材料，最后被拉入认证黑名单，以后再想认证，简直是比登天还难了。

★宏洋留学服务中心专业为您服务，更多关于“ 教育部学历认证 ”的信息，请通过下面方式联系我

认证咨询顾问 Steven 为您服务：QQ/微信：860155399

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