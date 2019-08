Troppi compiti delle vacanze abbiamoArte:fare una figura umana con la cartapesta e poi dipingerloTecno:fare 6 tavole di proiezioni ortogonali e studiareFrancese:studiare tutto quello fatto durante l'anno e 12 pagine di esercizi Inglese:leggere il libro assegnato e fare tutti gli esercizi non svolti del libro Italiano : fare il libro delle vacanze, leggere 7 libro più scheda libro, fare 3 temi, tutti gli esercizi non fatti di grammatica (il libro delle vacanze andava portato dalla prof completo a scuola à luglio ! Però non la fatto nessuno perché eravamo in vacanza)C'è ne sono altri ma mi trattengo, dovrei farli tutti secondo voi