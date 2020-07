Ho terminato il primo anno di ITIS tecnico informatico con voti superiori al 7 in tutte le materie, il problema è che da febbraio, cioè da inizio emergenza sanitaria, in molte materie come italiano storia e grammatica abbiamo fatto poco o nulla e nessuno ha studiato gli argomenti del secondo quadrimestre in quanto non ci sono state vere e propie interrogazioni, per questo mi sorge un dubbio Al secondo anno di istituto tecnico informatico si fanno i test di ingresso?I prof ne tengono conto?