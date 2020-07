Ciao,ormai da due mesi è finita la scuola e tra un mese e mezzo si tornerà sui banchi.. a questo punto mi sorge un dubbio A settembre si faranno i test di ingresso anche per chi non ha cambiato scuola ed è stato promosso, in particolare seconda superiore?Ho frequento il primo anno di un ITIS informatico e sono stato promosso con voti dal 7 in su, il problema è che in varie materie come italiano , grammatica e storia non abbiamo fatto vere e propie interrogazioni e verifiche dall'inizio dell'emergenza sanitaria, per questo i capitoli da Marzo non li abbiamo studiati ma bensì solo letti, stessa cosa con matematica , con qui abbiamo finito le verifiche a fine Aprile.Secondo voi dovrei riprendere tutti gli argomenti in vista di eventuali test di ingresso?In seconda superiore si fanno i test di ingresso?