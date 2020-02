Sto avendo serie difficoltà in matematica e tedesco.Sono in seconda superiore e sono già stato bocciato in prima e temo di essere bocciato di nuovo.Se non sono nemmeno in grado di passare la seconda superiore, come posso aspettarmi di essere in grado di passare la terza, la quarta e la quinta ?Non so che fare e mi sento un ritardato totale.Voglio andare all' università a fare Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ma senza diploma non vado da nessuna parte.Senza diploma non sarei nemmeno in grado di trovare un lavoro decente, ma ha senso andare avanti e uscire a 21 o 22 anni ?Datemi dei consigli su cosa posso fare per favore.