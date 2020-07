Salve a tutti, mio figlio si è iscritto al linguistico e sono da poco usciti gli elenchi delle classi, lui sarà il 24 in una classe di 23 ragazze, sono sinceramente preoccupata perché lui è un ragazzo un po’ introverso, e non vorrei rimanesse escluso... qualcuno ha vissuto esperienze del genere o si è trovato in una classe così composta, cose positive? E negative? fatemi sapere, ciao e grazie.