Ah, a quanto pare io vivo in un contesto diverso dal vostro. Da me non sarebbe mai successo che un preside "ricattasse" uno studente per andare a scuola.

Ad ogni modo, caro Qwerty, per quanto possa essere esagerato e magari anche un po' troppo dittatoriale può farlo in quanto le leggi scolastiche prevedono l'obbligatoria frequenza fino ai 16 anni, e su questo non si può fare nulla. In definitiva, so che hai esplicitamente chiesto di parlare esclusivamente della parte legale ma vorrei lo stesso (mi scuserai, spero!) consigliarti fortemente, da amico, di concludere gli studi scolastici.