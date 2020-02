Penso che il problema non saranno i compagni, e per quanto riguarda i professori non ci si può fare niente, ci sono alcuni con cui si va d'accordo e altri no, come penso che sia già nella tua attuale scuola. L' esame solitamente lo si fa ad agosto nello stesso periodo degli esami per il recupero dei debiti. Il processo non è complicato, semplicemente dovrai andare a parlare con qualcuno della scuola in cui vuoi andare, loro ti daranno il programma delle materie che devi recuperare e faranno la richiesta dei tuoi dati alla scuola in cui vai ora, a settembre sosterrai l'esame e se lo passerai allora sarai direttamente nella nuova scuola.