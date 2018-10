se lascio la scuola per andare a lavorare quali sono i problemi più grandi che posso riscontrare?

Ciao , cercherò di essere il più sincero possibile , più continuo ad andare a scuola e più mi viene quasi voglia di uccidermi(scherzo ma avete capito il punto) e poi non credo che riuscirò a farmi promuovere , comunque sono un ragazzo di 19 anni , sono stato bocciato 2 volte in quarta adesso devo rifarla per la terza volta (principalmente per colpa di matematica italiano e scienze semplicemente perchè non mi piacciono e non le studiavo molto, nel resto andavo piuttosto bene per quel che rimane) comunque , avevo intenzione di abbandonare e andare direttamente a lavorare , so che e meglio prendere quel diploma che mi darà più sbocchi per il futuro eccetera , ma se io mi accontento di un lavoro semplice come il cameriere ad esempio , che male c'è ? e poi se prendo un diploma , non ho sbocchi per lavori più intellettuali tipo il classico lavoro da ufficio?

io preferirei fare il cameriere anziché lavorare in ufficio, voi che ne pensate mi conviene lasciarla per accontentarmi di qualche lavoro più "umile"? o è un problema anche per questo tipo di lavori?