SCUOLA PRIVATA: ESAMI A SETTEMBRESalve a tutti,Ho deciso di ricominciare scuola dopo un lungo periodo di inattività sfruttando la quarantena.Sto cercando una scuola privata che mi permetta di fare gli esami di idoneità a settembre anziché a giugno! Ho intenzione di intraprendere il diploma di liceo linguistico Avendo fatto la classe 1^di ragioneria vorrei quindi fare dalla 1^/2^ alla 4^ fino a settembre per poi frequentare fisicamente un istituto nella mia città (Padova). Purtroppo gli istituti che ho sentito qui mi permettono di fare gli esami solo a Giugno tranne Grandi Scuole che però dovrebbe essere alquanto oneroso. Ho sentito Iscuola però ahimè gli esami per questo indirizzo li fa solo a Giugno.Qualcuno che ha avuto esperienze al riguardo saprebbe indicarmi una scuola?va bene anche telematica poi il 5^anno da settembre lo potrei frequentare fisicamente qui.Grazie in anticipo a chi mi risponderà