Identico dilemma ma penso di esserne arrivato a capo partendo da questi presupposti:

1 n seguire MAI le amicizie in questa scelta perché rischi solo di farti del male seguendo la strada di qualcun' altro che non é te;

2 n basarti su quello che non c' é ma su quello che c' é;

3 :se sei portato per le scienze e un po' meno per l' italiano scienze applicate fa per te;

4 n pensare che informatica voglia dire giocare al computer e aprire windows, perché informatica significa programmare, creare programmi e softwer, imparare codici di scrittura informatica.

5:il liceo scientifico non apre di più all' università semplicemente perché il liceo DEVE aprire alla: università;

6:cosa più importante: se sai che non ami studiare e non vuoi continuare ancora per una decina di anni non andare al liceo e sappi che se non vai al liceo non vali meno.

Beh spero di esserti stato d' aiuto in questa difficile scielta