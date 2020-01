Ciao a tutti,sono una maturanda al liceo linguistico e sto avendo difficoltà nella scelta del corso universitario.Vorrei studiare sia le lingue orientali che l' economia nello stesso corso, ma ho trovato una sola università in tutta Italia che me lo permette, ovvero a Bologna Lingue, mercati e culture dell'Asia. Mi consigliate di studiare in quella, o di frequentare un corso di lingua cercando esami integrativi di economia?P.S. non voglio studiare la letteratura, quindi non vorrei fare un'uni di lingue e culture orientali.Se qualcuno ne sa qualcosa mi risponda al più presto,grazie in anticipo