Come avete letto dal titolo devo decidere quale indirizzo fare per il triennio e sono indeciso tra amministrazione finanzia marketing e sistemi informativi aziendali, entrambi i corsi mi piacciono e, per questo motivo vorrei andare a quello che ti dà una migliore possibilità di trovare lavoro dopo il diploma tra i due. Inoltre mi chiedo se con SIA vieni considerato solo programmatore o ragioniere programmatore. Se qualcuno riesce a rispondere ad almeno uno di questi due dubbi mi fareste un favore.