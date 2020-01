purtroppo non puoi fare nulla riguardo ciò, perché il professore decide il voto in base a dei criteri fissi, e non è da solo a correggere le prove, ma con un'altra prof della stessa materia. Se volessi fare ricorso dovresti andare in tribunale e non dalla preside, perché lei non può farci nulla, ma in tribunale dovresti pagare avvocati su avvocati e non hai la certezza che dopo tutta una trafila burocratica il tuo caso venga seriamente preso in considerazione.