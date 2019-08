riprendere gli studi a più di 40 anni;all qualcuno è nella stessa situazione?

Salve a tutti,

vorrei chiedere un consiglio a chi me lo può dare, o magari c'è qualcuno nella stessa mia situazione?

...allora...

come si suol dire: mal comune mezzo gaudio:-).

Io ho un diploma di qualifica triennale e per conseguire il diploma di maturità mi mancherebbero 2 anni, vorrei appunto riprendere gli studi interrotti più di 20 anni fa per completare/mi e poi chissà :-)..

Le paure però sono davvero tante,ho un figlio, lavoro, la casa e dovrei riprendere praticamente da zero, soprattutto per quanto riguarda matematica che è quella che mi terrorizza più di tutto perché sono completamente a zero e non saprei neppure da dove cominciare :,-(.

La scuola è cambiata parecchio da allora e con la riforma ancora di più.

Volevo tentare qualche scuola on line; ho contattato i-scuola e mi sembra seria e mi hanno tranquillizzata in quanto c'è gente anche più grande di me...

Qualcuno mi sa spiegare come funziona lo studio con loro?

Un fallimento adesso sarebbe davvero frustrante!!!

Grazie in anticipo :-)

Attendo consigli e c'è qualcuno nella stessa situazione, vorrei sapere se è fattibile e molto difficile.