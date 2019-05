salve, volevo sapere delle informazioni:

vivo a roma e sono maggiorenne

1. ho un attestato professionale come acconciatore, sara possibile per me iscrivermi alla facolta di psicologia o a riguardo l attestato e obsoleto?

2. sono presenti licei di scienze umane che fanno corsi serali oppure li aderiscono solo gli istituti tecnici?

3. all epoca ho fatto 2 anni di ragioneria, di cui il secondo anno sono stato bocciato, se vorrei riprendere gli studi dovro ricominciare per forza dal primo anno? in questo caso l attestato professionale come acconciatore potra agevolarmi oppure e obsoleto anche per i licei?

4. dovro fare un test d ingresso per l uni e/o per il liceo? gli argomenti me li danno loro?

5. ho sentito parlare delle scuole private che durano 3 anni(?), e da quel poco che ho capito i primi 2 valgono come 4 anni, mi confermate? supponendo che sia cosi, avevo pensato alla possibilita di fare i primi 2 anni al privato (che valgono come 4) e poi di fare l esame in una pubblica perche l ultimo anno costa tanto, e fattibile oppure me lo sono inventato io?

forse sono sembrato un po prolisso, ma ogni sorta di risposta verra apprezzata, mi basta sapere anche solo il minimo indispensabile.



[/quote] "Uno dei maggior contributi che la pedagogia puo offrire ad un bambino consiste nel guidarlo ed accompagnarlo in attivita che si adattino ai suoi talenti ed alle sue esigenze, in modo da potersi sentire soddisfatto e determinato" Cit. Howard Gardner

"Avra fatto i soldi, o stara scopando, e cosi quando qualcuno sparisce no? Brutto se si viene a sapere che ha tentato suicidio." Cit. Zerocalcare