Ho preso inadeguato in comportamento ma nel libretto non ho mai preso una nota grave ma solo qualche richiamo di dimenticanza libri. Nemmeno i miei genitori sono stati mai richiamati per situazioni particolari. Nei colloqui con i genitori è emerso solo episodi di essere ripreso per che parlavo con i compagni... Ripreso perché si rideva per una battuta fatta da qualcuno...Non hanno mai riferito ho fatto capire ai miei genitori che la situazione era grave.. Mai qualcosa di grave... Ci sono gli estremi per fare qualcosa?