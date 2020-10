Ciao a tutti!

ormai è da novembre che si parla di coronavirus, fin da subito anche a inizio febbraio ho avuto qualche incertezza..

i miei compagni invece dicevano: ma si ma figurati se vieni in Italia!

poi un giorno arriva la notizia che nella regione in cui abito, c’erano tantissimi casi e poi non tornammo più....

voi invece l’ultimo giorno di scuola in presenza ve lo ricordate??

raccontate....



