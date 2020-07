ciao a tutti... mi chiamo Ivan e ho 30 anni... lavoro da quando ho 18 anni, appena ho finito il mio triennio di scuola alberghiera.da qualche anno nutro il desiderio di riscrivermi a scuola per iniziare un percorso da zero nel ramo sociale e scienze umane. (passione ho honscoperto dopo la scuola nella mia cuotidianitá) oggi ho fatto un colloquio per delle serali nella mia città... ma mi hanno detto che dovrei ricominciare tassativamente dalla quarta classe.la mia idea era di ricominciare un percorso da zero per colmare lacune del passato e fare materie che mi interessavano per un bagaglio personale e non tanto per il diploma in sé... quindi fare 2 anni di corsa "a ****" non era in linea con la mia idea originale