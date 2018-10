Ciao,

dipende che scuola si fa. Io sono sempre stato del parere che religione a scuola non va fatta come a catechismo. Non sto dicendo nemmeno che non vada fatta, ma non bisognerebbe dare il cristianesimo come religione giusta e un'altra religione come quella sbagliata, come invece si è abituati a sentire dalle elementari...

Nel mio liceo il professore non fa quasi mai religione, si parla di attualità, libri, film, filosofia... Da un lato buono perchè a parer mio è meno noioso di una lezione monotona di religione in cui si sentono per l 1000esima volta gli stessi passi della bibbia, miti di creazione ecc, ma dall'altro negativo perchè non ti fai una cultura in ambito religioso. Se per tua scelta non vuoi fartela allora spunta il no al questionario di inizio anno quando ti chiedono se vuoi praticare o no le lezioni.

Dunque il mio parere finale è: va fatta ma con criterio; non dare per scontato che la nostra religione sia la migliore; alternare momenti di religione a momenti di dibattito, cosa secondo me indispensabile a partire dalla 3 media perchè inizia a farti cresce come persona.

Saluti